Link: Zum ChartDer Dow Jones Industrial Index notiert am Freitag, den 28.1.2021 bei 33950.38 Punkten. Im letzten Trading Update wurde aufgrund eines bearishen X-Sequentials X5 Umkehrmusters ein Kursrückgang bis in die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei 34160 Punkten bis 33820 Punkten angekündigt. Tatsächlich erreichte der Dow Jones Industrial Index mit dem Tief bei 33150.33 am 24.1.2022 die X-Sequentials 5XZ Abwärtszielzone bei 33540 Punkten bis 32730 Punkten, sodass die Abwärtsbewegung als abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...