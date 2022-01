Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa -1,1% auf 8,07, davor 3 Tage im Plus (4,88% Zuwachs von 7,78 auf 8,16), Telekom Austria -0,39% auf 7,58, davor 3 Tage im Plus (2,28% Zuwachs von 7,44 auf 7,61), Semperit -0,74% auf 26,75, davor 3 Tage im Plus (4,86% Zuwachs von 25,7 auf 26,95), ATX -0,72% auf 3837,53, davor 3 Tage im Plus (4,38% Zuwachs von 3703,01 auf 3865,36), OMV -0,48% auf 54,26, davor 3 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 51,66 auf 54,52), ATX Prime -0,72% auf 1921,98, davor 3 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 1856,61 auf 1935,85), Polytec Group -0,91% auf 7,65, davor 3 Tage im Plus (4,61% Zuwachs von 7,38 auf 7,72), ATX TR -0,72% auf 7800,96, davor 3 Tage im Plus (4,38% Zuwachs von 7527,51 auf 7857,54), RBI -2,14% auf 24,64, davor 3 Tage im Plus (9% Zuwachs von 23,1 auf 25,18), AMS ...

