Wochenrückblick: Aktienkurse unter Druck. Wie bereits befürchtet ging diese Woche die Angst an den Börsen um: Zinsangst kombiniert mit einer eskalierenden Ukrainekrise. Nicht gut für die Aktienkurse - weltweit. Und bis Ende der Woche hielt die Nervosität an. Selbst einzelne gute Nachrichten halfen nicht. In dieser Woche ging es direkt am Montag im DAX im Vorfeld der FED-Sitzung runter, zwischenzeitlich handelte der DAX sogar unter der wichtigen 15.000er-Marke. Erholungsversuche erschöpften sich relativ schnell wieder und am letzten Handelstag der Woche wieder ein kräftiges Tagesminus. Volatilität, ...

