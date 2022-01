Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex fiel in der letzten Woche in EUR um -2,5%. Der Stoxx 600 gab um -2,7% nach. Der S&P 500 verlor in EUR -1,9%. Eine ausgeprägte relative Schwäche wies der Nikkei 225 auf. Er verlor in EUR -5,2%. Der globale Schwellenländerindex notierte in EUR um -3,5% tiefer. Der globale Aktienmarktindex hat seit Jahresbeginn in EUR -7,8% verloren. Noch zum Jahresbeginn hatte er Allzeithoch erreicht. Daraufhin setzte die aktuelle Korrektur ein. Die außergewöhnlich hohen Performances des letzten Jahres waren vor allem durch die hohen Zuwachsraten der globalen Unternehmensgewinne begründet. Für dieses Jahr wird für den globalen Aktienmarkt abermals ein positives Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet. Die Wachstumsraten werden ...

