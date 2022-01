Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach dem markanten Einbruch zu Wochenbeginn, festigte sich der ATX nach der FED-Sitzung wieder, schloss die Woche aber dennoch mit einem Minus von 2,5%. Zinssorgen und der Russland-Ukraine Konflikt sorgten zunächst für Verkaufsdruck an den Finanzmärkten. Am Mittwoch bereitete die FED die Märkte auf eine Zinserhöhung in der März-Sitzung sowie auf eine Reduktion der Bilanzsumme vor. Nächste Woche wird die EZB neu Impulse zur Geldpolitik liefern. In diesem Umfeld am stärksten getroffen waren die Sektoren Technologie, Tourismus und Zykliker, was in Österreich für starke Kursverluste bei voestalpine sorgte. Nur Verbund und die Immos hielten sich stabil. News-seitig blieb es diese Woche noch eher ruhig. Bei der Immofinanz verkaufte Großaktionär ...

