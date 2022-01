Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Auf massive Aktienrückkäufe folgten zuletzt Crashs - Droht nun ein ähnliches Szenario?Handelsblatt Today Extended vom 30.01.2022 Dax-Konzerne wollen so viel Geld für Aktienrückkäufe ausgeben wie noch nie zuvor. In der Vergangenheit folgten darauf größere Börsenabstürze. Dax-Konzerne wie SAP, Hellofresh, BASF und Adidas kaufen in großem Stil eigene Aktien zurück. Knapp 18 Milliarden Euro wollen die größten börsennotierten Konzerne Deutschlands für Aktienrückkäufe ausgeben - ein Rekordwert. Aus Anlegersicht sind Aktienrückkäufe zunächst einmal nichts Schlechtes: Wenn Unternehmen auf diese ...

