Aktien: Moderna: Impfwirkstoff-Hersteller profitiert stark, Aktie nicht

Anzeige / Werbung Wirkstoffe zur Bekämpfung der Covid-Pandemie haben dem Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza vergangenes Geschäftsjahr einen kräftigen Schub verliehen. Dennoch büßt die Aktie kräftig ein. Umsatz und operativer Gewinn legten bei Lonza um ein Fünftel zu. Für das laufende Jahr stellten die Basler einen Anstieg des Umsatzes im niedrigen bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich in Aussicht. Die bereinigte Ebitda-Marge soll sich wie mittelfristig angepeilt verbessern. Vergangenes Jahr betrug sie 30,8 Prozent. Die Schweizer stellen unter anderem den Wirkstoff für den Corona-Impfstoff des US-Biotechnologiekonzerns Moderna her. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Verkaufserlöse stiegen 2021 währungsbereinigt um 20 Prozent auf 5,41 Mrd. Franken (5,2 Mrd. Euro). Der um Sonderposten bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) wuchs um 20,7 Prozent auf 1,67 Mrd. Franken. Unter dem Strich stand unter anderem wegen Sanierungskosten für Umweltschäden mit 677 Mio. Franken um 7,5 Prozent weniger Gewinn. Trotzdem plant Lonza die Dividende bei drei Franken je Aktie stabil zu halten. An den bis 2024 geltenden Prognosen hält das Unternehmen fest. So soll der Umsatz jährlich um einen niedrigen Zehn-Prozent-Betrag steigen und eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 33 und 35 Prozent erzielt werden. Lonza-Aktie kräftig abgestürzt

Die Aktie von Lonza ist in diesem Jahr deutlich gefallen und hat auch die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Seit September fehlen der Aktie bereits die Aufwärtsimpulse. Der auch stark gefallene MACD (Momentum) signalisiert allerdings eine Stabilisierung, wobei sich die charttechnische Situation erst dann verbessert, wenn die Widerstandszone bei knapp 700 Franken überwunden wird. Enthaltene Werte: CH0013841017,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )