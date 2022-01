Aus den Morning News der Wiener Privatbank: In Wien ging es nach unten, der ATX erzielte ein Minus von 0,7% und beendete dadurch die dreitägige Gewinnserie, aber im Gleichschritt mit den großen europäischen Börsen gab es auch hier gegen Ende eine deutliche Erholung. Auf Wochensicht gesehen bedeutete das aber immerhin eine Verbesserung von knapp 1,0%. Enttäuschende Konjunkturdaten fügten sich in das schwache Bild. Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hatte sich im Januar überraschend eingetrübt, nach dem deutlichen Rückgang im Vormonat verschlechterte sich erneut die Stimmung im Dienstleistungssektor. Aber auch in der Industrie, in der Bauwirtschaft und bei den Verbrauchern trübte sich die Stimmung ein, im Einzelhandel verbesserte sie ...

