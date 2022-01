Im Kaukasus gefundene Gold- und Silberröhren dienten einst als Trinkhalme In einem Grabhügel im Kaukasus wurden erstmals 1897 neben vielen wertvollen Gegenständen acht Röhren entdeckt. Sie sind gut einen Meter lang und aus Silber oder Gold. Heute im Museum in St. Petersburg ausgestellt, dienten sie vor 5.000 Jahren als Strohhalme. Dies fand man jetzt heraus, denn es fanden sich Gerstenstärkekörnchen an der Innenseite der Röhren - also wurde Bier daraus getrunken. Heute ist auch bei Goldinvestments ...

