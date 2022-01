Europäische Futures handeln höher BIP-Berichte aus Italien, Polen und der Eurozone VPI-Daten aus Deutschland und Spanien Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin, nachdem die Wall Street am Freitag eine Umkehr vollzogen hat. Der Handel in Asien verlief etwas verhalten, da die Händler in zahlreichen Ländern, insbesondere in China, im Urlaub waren. Rohstoffe und Rohstoffwährungen legen zu, während Safe-Haven-Währungen wie der CHF oder der JPY zu den Nachzüglern ...

