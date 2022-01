Der Markt für Exchange Traded Funds (ETFs) hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordniveau erreicht: Das investierte Vermögen im ETF-Segment der Deutschen Börse überschritt erstmals 1 Bio. Euro (+39 Prozent; 2020: 788,1 Mrd. Euro). Mit einem Handelsvolumen von 205 Mrd. Euro in 2021 und einem Produktangebot von 1.757 ETFs ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa, wie die Deutsche Börse mitteilt. Zu den besonderen Wachstumstreibern zählten vor allem ESG-ETFs. Mit 33,6 Mrd. € stieg der Umsatz in ESG-ETFs um 176 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies entspricht einem Anteil von 16,4 Prozent des gesamten ETF-Handelsumsatzes auf Xetra. Eine überproportional hohe Nachfrage verzeichneten auch Renten-ETFs mit Inflationsschutz: ...

