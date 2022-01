Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel beginnt die neue Woche gleich mal mit einem echten Paukenschlag. So vermeldeten die Norweger heute einen neuen Auftrag für einen PEM-Elektrolyseure. Nachdem es in den vergangenen Wochen eher ruhig war um das Unternehmen, könnte diese Nachricht nun wieder für positive Impulse an der Börse sorgen. Schließlich beziffert Nel das Auftragsvolumen auf rund fünf Millionen US-Dollar.

Noch scheint die Nachricht an der Börse nicht so richtig angekommen zu sein. Die Aktie startet die neue Woche mit einem kleinen Plus von etwas mehr als einem Prozent. Damit notiert der Kurs aktuell bei 1,15 Euro. Nach den heftigen Rückschlägen in den vergangenen Wochen wäre es wieder einmal an der Zeit ...

