Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China (Kernland) blieben die Börsen wegen des Vorabends zum chinesischen Neujahrsfestes geschlossen, in Hongkong fand ein verkürzter Handel statt. Wegen des chinesischen Neujahrsfestes wurde in Singapur ebenfalls verkürzt gehandelt. In Südkorea blieb die Börse wegen des Koreanischen Neujahrsfestes geschlossen.

DIENSTAG: In China, Hongkong und Singapur bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. In Südkorea bleibt die Börse wegen des Koreanischen Neujahrsfestes geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.19 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.403,00 -0,5% -7,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.442,00 +0,1% -11,5% Euro-Stoxx-50 4.142,52 +0,1% -3,6% Stoxx-50 3.737,98 +0,2% -2,1% DAX 15.363,03 +0,3% -3,3% FTSE 7.465,65 -0,0% +1,1% CAC 6.950,48 -0,2% -2,8% Nikkei-225 27.001,98 +1,1% -6,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 169,26 -0,76 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,00 +0,05 +0,18 US-Rendite 10 J. 1,79 +0,02 +0,28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,05 86,82 +0,3% 0,23 +16,3% Brent/ICE 90,81 90,03 +0,9% 0,78 +16,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,65 1.793,60 -0,1% -1,95 -2,1% Silber (Spot) 22,47 22,48 -0,0% -0,01 -3,6% Platin (Spot) 1.012,94 1.008,48 +0,4% +4,46 +4,4% Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,5% +0,02 -3,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der fulminanten Rally zum Wochenschluss scheint die Luft an der Wall Street raus zu sein. Die Gewinne am Freitag dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Januar mit heftigen Verlusten enden dürfte. Auch die Volatilität war zuletzt im Zuge der Zinserhöhungsankündigung durch die US-Notenbank wieder deutlich gestiegen. Die entscheidende Frage bestehe darin, ob die Inflation ihren Höhepunkt erreicht habe und inwieweit Unternehmen durch höhere Kosten für Energie, Arbeit und Rohstoffe betroffen seien. Noch erreichten Unternehmen ihre selbst gesteckten Ziele. Aber hinter den Ausblicken der Unternehmen stehe wegen der Kostenexplosion ein dickes Fragezeichen, warnt eine Portfolioverwalterin.

Starbucks steigen vorbörslich um 0,4 Prozent, nachdem sie im regulären Freitagshandel um 2 Prozent gestiegen waren. Aus einer Einreichung an die Börsenaufsicht ging hervor, dass die Kaffeehauskette ihren Vorstandsmitgliedern keine Sonderzahlungen außerhalb der üblichen jährlichen Zulagen zahlen will. Im vergangenen Jahr hatte die Hauptversammlung die Vergütungsvorschläge abgelehnt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Windeln.de SE, Jahresumsatz

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,7% gg Vj - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 62,3 zuvor: 63,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen geben bis Mittag einen Gutteil ihrer Tagesgewinne ab. Damit bleibt es volatil. Unerwartet hohe Inflationsdaten aus Nordrhein-Westfalen sprechen nicht für Entlastung an der Preisfront. Um 14.00 Uhr werden die deutschlandweiten Inflationsdaten veröffentlicht. Derweil ist die Wirtschaft in der Eurozone im vierten Quartal 2021 wie erwartet moderat gewachsen. In Europa hält sich die Börse in Mailand besser. Hier kommt als positiver Faktor hinzu, dass mit der Wiederwahl von Staatspräsident Sergio Mattarella Mario Draghi Regierungschef bleibt. Damit ist die Gefahr politischer Instabilität zunächst gebannt. Dazu passend sinken die Renditen italienischer Anleihen merklich. Henkel erholen sich nach dem Freitags-Einbruch im Zuge einer Gewinnwarnung um 4,1 Prozent. Für BASF geht es um 1,2 Prozent nach unten. Belastend wirken unterschiedlichen Meinungen der Aktionäre über die Zukunft der Tochter Wintershall DEA. Die Aumann-Aussagen für 2022 klingen vielversprechend. Die Titel machen einen Satz von 9,6 Prozent. Atoss Software hat die erhofft guten Geschäftszahlen geliefert, Für die Aktie geht es um 10,2 Prozent nach oben. Nach einer überraschend deutlichen Gewinnwarnung geht es für die Aktie von Saipem um 30 Prozent nach unten. Faurecia sind vom Handel ausgesetzt. Grund ist eine anstehende Mitteilung im Zusammenhang mit dem Abschluss der Übernahme von Hella. Hella geben um ein halbes Prozent nach. KPN gewinnen 0,9 Prozent. Die Niederländer wollen nach einem unerwartet guten Ergebnis mehr als 850 Millionen Euro ausschütten. Ryanair notieren nach Zahlenvorlage wenig verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1152 +0,1% 1,1163 1,1166 -1,9% EUR/JPY 128,72 +0,2% 128,85 128,60 -1,7% EUR/CHF 1,0416 +0,4% 1,0400 1,0386 +0,4% EUR/GBP 0,8322 +0,1% 0,8319 0,8319 -1,0% USD/JPY 115,41 +0,1% 115,43 115,16 +0,3% GBP/USD 1,3401 +0,0% 1,3420 1,3422 -1,0% USD/CNH (Offshore) 6,3820 +0,2% 6,3776 6,3652 +0,4% Bitcoin BTC/USD 36.941,56 -2,3% 37.051,75 37.156,82 -20,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank starker US-Vorgaben haben an den Börsen die positiven Vorzeichen überwogen. In China ruht der Handel die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch. In Hongkong bremsten enttäuschende chinesische Konjunkturdaten nicht, auch weil sie zugleich Hoffnungen auf stützende Stimuli durch Peking weckten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie fiel im Januar wider Erwarten unter die Schwelle von 50 Punkten und liegt somit im kontraktiven Bereich. Angeführt wurde der Markt von den Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten und im Schnitt um 2,4 Prozent zulegten. Gegen die positive Tendenz brachen Macau Legend um 21 Prozent ein. Örtliche Medien hatten berichtet, der Chef des Unternehmens sei verhaftet worden. Es bestehe der Verdacht auf Geldwäsche und illegales Glücksspiel. Auch in Tokio setzten Konjunktudaten keine erkennbaren Impulse. Die japanische Industrieproduktion schrumpfte im erwarteten Rahmen, die Einzelhandelsumsätze legten auf Jahressicht zu. Finanzwerte wurden verkauft, nachdem sich der Anstieg der US-Anleiherenditen zuletzt abgeschwächt hatte. Kräftige Kursgewinne verzeichneten Aktien von Reedereien. Mitsui O.S.K. Lines verteuerten sich um 9,6 Prozent und Nippon Yusen K.K. um 7,2 Prozent. Auch in Sydney wurden die schwergewichteten Bankenaktien verkauft, während Technologiewerte von den starken US-Vorgaben profitierten. Ansell brachen nach einer Gewinnwarnung um 14 Prozent ein.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt kommen wieder etwas zurück. Nachdem die geopolitischen Risiken und die Zinswende der US-Notenbank in der vergangenen Woche zumindest zeitweise die Stimmung belastet hätten, seien diese Risikofaktoren nun eingepreist, heißt es am Markt. Ein Händler spricht von einer "Gegenbewegung" und meint, nun rücke noch stärker die Berichtssaison in den Blick. Zu den Inflationsdaten aus Deutschland heißt es, diese lägen deutlich über den Erwartungen. Sollten sie Spekulation um ein früheres Tapering der EZB auslösen, könnte das die Stimmung wieder belasten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF erweitert Anlagen für Chlorformiate und Säurechloride

BASF modernisiert und erweitert am Standort Ludwigshafen die Infrastruktur sowie die Anlagen zur Produktion von Chlorformiaten und Säurechloriden, die in der Arzneimittelherstellung, bei Produktion von Pflanzenschutzmitteln oder Kunststoffen gebraucht werden.

Telekom erweitert Partnerschaft mit Google

Die Deutsche Telekom will künftig in drei zentralen Bereichen enger mit Google zusammenarbeiten. Wie die Telekom mitteilte, geht es dabei um die Bereiche Messaging für Unternehmen, die neue Cloud für die öffentliche Verwaltung und das TV-Angebot des Konzerns.

EU leitet Kartelluntersuchung gegen Pierre Cardin und Ahlers AG ein

Die französische Modefirma Pierre Cardin und ihr Lizenznehmer Ahlers AG sind ins Visier der Brüsseler Kartellwächter geraten. Die EU-Kommission prüft, ob die beiden Unternehmen bei grenzüberschreitenden und Online-Verkäufen Wettbewerbsvorschriften verletzt haben.

Atoss Software erhöht nach starkem Jahr 2021 die Dividende

Die Atoss Software AG hat 2021 dank des Ausbaus des Cloud Geschäfts ihre eigenen Ziele übertroffen und abermals Bestmarken bei Umsatz und Gewinn verbucht. Vor dem Hintergrund der guten Auftragslage und der anhaltenden starken Nachfrage nach Cloudlösungen wird der Münchner Softwarespezialist sowohl bei der Umsatzerwartung für das laufende Jahr sowie mittelfristig optimistischer. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende von 1,82 (Vorjahr: 1,67) Euro je Aktie kommen.

Aumann will 2022 wieder profitabel werden und hat Zukäufe im Blick

Der Autozulieferer Aumann hat im vergangenen Jahr seine Ziele erreicht. Dank der guten Auftragslage rechnet die Gesellschaft für 2022 jetzt mit einem deutlichen Umsatzwachstum und will schrittweise zur Profitabilität zurückkehren. Zudem sieht der Konzern mit Blick auf sein Liquiditätspolster von über 100 Millionen Euro Chancen für Zukäufe und spricht bereits mit einigen Übernahmekandidaten.

Brüssel nimmt Verlustausgleich der Bahn für DB Cargo ins Visier

Der Deutschen Bahn steht Ärger mit Brüssel ins Haus. Nach einer Beschwerde prüft die Europäische Kommission, ob die seit 2012 geübte Praxis des Verlustausgleichs für ihre defizitäre Frachttochter DB Cargo mit dem EU-Beihilferecht in Einklang steht oder eine verbotene staatliche Beihilfe darstellt.

Dic Asset will Mehrheit an VIB Vermögen übernehmen

Die Dic Asset AG will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots die Mehrheit an der VIB Vermögen AG übernehmen. Das im SDAX notierte Gewerbeimmobilienunternehmen hält rund 10,05 Prozent der Anteile an der VIB und ist damit dessen größter bekannter Einzelaktionär.

Porsche AG verlängert Vertrag von Finanzvorstand Meschke bis 2027

Der Sportwagenhersteller Porsche hat den Vertrag von Finanzvorstand Lutz Meschke um weitere fünf Jahre verlängert. Der Vertrag hat nun eine Laufzeit bis 2027, wie ein Sprecher des Unternehmens sagte.

Stabilus wächst weiter und setzt sich neue Langfristziele

Der Gasdruckfederhersteller Stabilus hat in seinem Erstquartal von einer guten Entwicklung in den Bereichen Industrie sowie Automotive Powerise profitiert und Umsatz und Nettogewinn erhöht. Die Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg bekräftigt und setzt sich zudem neue Langfristziele.

Surteco bei Umsatz und EBIT über der Prognose

Die Surteco Group SE hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre zuletzt angehobene Prognose übertroffen. Nach vorläufigen Berechnungen wurde 2021 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 70 Millionen Euro erzielt, wie der Hersteller von Oberflächenmaterialien im donauschwäbischen Buttenwiesen mitteilte.

Traton gründet Finanzservice-Einheit

Der Nutzfahrzeughersteller Traton wird das Finanzierungsgeschäft in einer eigenen Einheit bündeln. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, wird zum 1. April 2022 eine gruppenweite und integrierte Geschäftseinheit für Finanzdienstleistungen aufgebaut. Deren Leitung werde Scania-Finanzvorstand Johan Haeggman übernehmen.

Anglo American Platinum verkauft Minenanteil an Sibanye-Stillwater

Anglo American Platinum hat seinen 50-prozentigen Anteil an den Pool-and-Share-Vereinbarungen für die Kroondal- und Marikana-Platin-Minen für 1 südafrikanischen Rand (6 Cent) an den Platinproduzenten Sibanye-Stillwater Ltd. verkauft.

Faurecia-Aktie vom Handel ausgesetzt

Der französische Automobilzulieferer Faurecia hat am Montagmorgen den Börsenbetreiber Euronext gebeten, seine Aktie vom Handel aussetzen lassen. Hintergrund sei eine Pressemitteilung im Zusammenhang mit dem erwarteten Abschlusses der Übernahme von Hella, so Faurecia.

KPN will 850 Millionen Euro 2022 an Aktionäre ausschütten

KPN will nach einem unerwartet guten Ergebnis im Schlussquartal für das Jahr 2022 mehr als 850 Millionen Euro an seine Aktionäre ausschütten. Neben einem Aktienrückkauf im Wert von bis zu 300 Millionen Euro ist eine Dividende von 14,3 Cent pro Aktie geplant, wie der niederländische Telekomkonzern mitteilte.

Ryanair verringert Verlust im 3. Quartal - Ausblick unsicher

Ryanair hat im dritten Geschäftsquartal den Verlust bei deutlich höheren Erlösen verringert. Für die kommenden Monate äußerte sich die Billigfluggesellschaft angesichts der unsicheren Lage wegen der dynamischen Pandemieentwicklung zurückhaltend.

EU-Ausschuss empfiehlt Sanofi-Mittel Dupixent bei Asthma für Kinder

Sanofi kann auf eine zusätzliche Indikation für sein Blockbuster-Medikament Dupxient in der EU hoffen. Der zuständige Arzneimittelausschuss CHMP empfiehlt den monoklonalen Antikörper als zusätzliche Behandlung für schweres Asthma mit gleichzeitiger Typ-2-Entzündung nun auch für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren.

Totalenergies verkauft Minderheitsbeteiligung an britischen Gasfeldern

Totalenergies hat Minderheitsbeteiligungen an britischen Gasvorkommen westlich der Shetland Inseln an die Kistos Plc verkauft. Die Vereinbarung umfasst die 20-prozentige Beteiligung an den Feldern der Greater Laggan Area und an der Shetland-Gasanlage in Schottland sowie die Beteiligungen an mehreren nahe gelegenen Explorationslizenzen.

Apple soll Bundesregierung Telegram-Kontaktadresse übermittelt haben - Bericht

Die Bundesregierung hat beim Kampf gegen strafbare Hass- und Gewaltaufrufe im Messenger-Dienst Telegram offenbar Hilfe aus den USA erhalten. Das Technologie-Unternehmen Apple, das Telegram in seinem App-Store anbietet, habe eine ladungsfähige Anschrift der Firma übermittelt, berichtete die Zeitung Die Welt.

