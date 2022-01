Josef Chladek, Börse Social, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Der Verdoppler meiner ersten Aktie - Wiener Städtische von 24 auf 48 Euro im Jahr 2004/05.2. Die nie enden wollende Schlussauktion bei Böhler Uddeholm am 16.3.2007, statt 17:35 war erst nach 18:15 Schluss dann.3. Als betandwin am 24.6.2006 erstmals über 100 Euro ging - irgendwie cool der Chart damals.4. Immofinanz als "Penny-Stock" und die "Reparatur" durch Eduard Zehetner in den Jahren 2008ff.5. Als Andreas Treichl 25.000 Erste Group-Aktien zu Kurs 7,372 Euro am 2.3.2009 kaufte (die Aktie kam von über 60 Euro und hatte bei 6,9 ihr Low gesehen) Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit ...

