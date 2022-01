Deutsche Post: Warnsignal beim Gelben Riesen

Solides Gewinnwachstum der Stay-at-Home-Aktie. Barclays-Bewertung bleibt bei Overweight, aber das Wachstum bei der Deutschen Post (DPW) dürfte begrenzt sein.

Symbol: DPW ISIN: DE0005552004

Rückblick: Die Aktie des Dienstleisters für Brief- und Paketlogistik verlor in den vergangenen sechs Monaten über 9 Prozent ihres Kurswertes. Das Aufbäumen der letzten Tage in Form einer Bärenflagge deutet daraufhin, dass die Talfahrt bald weiter gehen könnte.

Meine Expertenmeinung zu DPW

Meinung: Die Deutsche-Post-Aktie hat als Stay-at-Home-Wertpapier vom Lockdown profitiert und so sind die Prognosen beim Unternehmen aus der Bundestadt für 2021 mehr als solide. Die vielen Lieferungen des Online-Handels hatten Geld in die Kassen gespült. Erst neulich hat das Bankhaus Barclays seine Einschätzung "Overweight" bestätigt, weil insbesondere das Niveau bei den Frachtraten nach wie vor hoch sei. Tatsache ist aber, dass der Gelbe Riese aus Bonn, die Preise nicht einfach an seine Preise durchreichen kann. Hinzu sind viele Anleger der Meinung, dass mit Omnikron jetzt endlich, das Ende der Pandemie naht, so dass auch ein weiteres Wachstum im Onlinehandel nicht zwangsläufig den Erwartungen der Börsianer entspricht.

Setup

Mögliches Setup:Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze, setzten Trigger und Stopp Loss unter- und oberhalb und als Kursziel nehmen wir das Pivot-Tief vom 24. Januar. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in DPW.

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2022

