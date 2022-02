Aktien: Novavax verkauft schon Impfstoff - Aktie vor Kursrally?

Anzeige / Werbung Obgleich in Israel der amerikanische Impfstoff Novavax gegen Corona noch nicht zugelassen ist, will Israel fünf Millionen Dosen ordern. Die Aktie setzt nach einem deutlichen Rücksetzer zu einem neuen Aufschwung an. Der proteinbasierte Impfstoff von Novavax soll in den kommenden Monaten in Israel eintreffen, sofern die behördliche Genehmigung vorliege. Finanzielle Details der Vereinbarung, die die Option auf weitere fünf Millionen Dosen beinhalte, wurden nicht kommuniziert. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der amerikanische Impfstoff Novavax ist in der EU bereits zugelassen und soll

ab 21. Februar 2022 in Deutschland verfügbar sein. Die ersten Chargen sind zunächst vor allem für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich reserviert. Der neue Impfstoff soll zu rund 90 Prozent wirken. Wie gut das Vakzin gegen die Omnikron-Variante wirkt, ist noch unklar. Noch liegen zu wenig Daten vor. Angesichts der Omikron-Variante teilte der US-Pharmakonzern Novavax schon vor Weihnachten mit, "dass sowohl eine Auffrischungsdosis als auch ein Omikron-spezifischer Impfstoff von Nutzen sein könnten." Der Novavax-Impfstoff enthält im Labor hergestellte Spike-Proteine des Coronavirus. Nach der Impfung von Nuvaxovid soll das Immunsystem Antikörper gegen das Protein-Antigen bilden und soll so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Das Virus-Protein wird im Labor gezüchtet, in Insektenkulturen hergestellt. Es enthält keine abgetöteten Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden. Deswegen zählt der Novavax-Impfstoff nicht zu den sogenannten Totimpfstoffen, wie beispielsweise der Covid-Impfstoff Valneva. Novavax-Aktie mit Turnaround?

Die Aktie von Novavax befindet sich seit Ende Dezember in einem Abwärtstrend und ist auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2020 gefallen. Auch die 200-Tagelinie (rot) wurde unterschritten. Der MACD (Momentum) dreht wie der Aktienkurs leicht nach oben und signalisiert eine Erholung. Der nächste Widerstand liegt bei rund 113 Dollar. Enthaltene Werte: FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )