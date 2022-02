Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Leicht nach oben ging es gestern auch für die Wiener Börse, der ATX endete mit einem leichten Plus von 0,1%, deutlich stärkere Zuwächse, die tagsüber zu verzeichnen waren, konnten nicht ganz gehalten werden. Im Fokus stand unter anderem die Inflation in Deutschland, die war zwar im Jänner auf 4,9 Prozent gesunken, allgemein war aber mit einem noch stärkeren Rückgang auf 4,4% gerechnet worden, wodurch die Spekulationen bezüglich einer Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank noch in diesem Jahr neue Nahrung erhielten. Ansonsten stand in Wien der Immobiliensektor im Fokus, wo der Übernahmekampf um Immofinanz so gut wie entschieden ist, als Sieger geht der tschechische ...

