Die beste Aktie im ATX war im Jänner Do&Co. Der Aktienturnier-Champ hat das am letzten Handelstag geschafft. Die insgesamt stärkste Aktie kommt aber aus dem direct market-Plus: Kostad mit 60 Prozent Plus. Kostad-CEO Günter Köstenberger freut sich über das große Interesse an seiner Aktie. Im Cheftalk sprachen wir vor zwei Wochen wir über die Themen Peer Group, Lieferketten und Kurzarbeit. Lieber Herr Köstenberger, ausgehend von einem Referenzkurs von 2,4 Euro im Dezember hat die Kostad-Aktie Anfang Jänner bis zu 36 Euro erreicht und wurde so auch nach Marktkapitalisierung zum größten Titel im direct market plus. Ich denke, Sie können mit dem Start im Vienna MTF zufrieden sein …Günter Köstenberger: Wir ...

