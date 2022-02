Gestern wurde bekannt, dass sich die CPI Property Group (CPI) und die S Immo geeinigt haben und die S Immo ihren Immofinanz-Anteil in Höhe von mehr als 12 Prozent an die CPI zu einem Preis von 23,0 Euro je Aktie verkaufen wird. CPI hat sich demnach verpflichtet, den Angebotspreis ihres antizipativen Pflichtangebots auf 23,0 Euro (cum-Dividende) zu erhöhen. Für den Wiener Privatbank European Property-Fondsmanager Florian Rainer erscheint es sehr wahrscheinlich, dass die CPI mit Ihrem Übernahmeangebot von 23,0 je Aktie eine klare Mehrheit an der Immofinanz erlangen wird. "Ich finde ich es gut, dass S Immo den Immofinanz Anteil verkauft und sich nun allem Anschein nach auf das operative Geschäft konzentrieren wird", meint der Fondsmanager, der aber auch keinesfalls ...

