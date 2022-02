Die Sektkorken knallen heute bei Exxon Mobil. Die Aktie liegt schließlich rund sechs Prozent im Gewinn. Dadurch kostet der Titel nun 80,38 USD. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund eins Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 81,00 USD. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Alle Exxon Mobil-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

