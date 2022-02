Die im direct market plus der Wiener Börse gelistete startup300 hat ein unverbindliches Termsheet zum Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der Conda GmbH unterzeichnet. Es ist geplant die Transaktion im 1. Quartal 2022 umzusetzen. Der Kaufpreis soll bis zu 4,2 Mio. Euro betragen und die Zahlung in mehreren Schritten erfolgen. Der Kaufpreis orientiert sich laut startup300 an der Höhe des Beteiligungsansatzes (Buchwert). Das Termsheet ist unverbindlich und unterliegt laut startup300 marktüblichen Voraussetzungen und Bedingungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...