Anleger, die Dow im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund vier Prozent an. Auf 61,88 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Dow der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Dow-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund null Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 61,88 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Die Situation bleibt also angespannt.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Dow-Aktionäre sehen sich dagegen in ihrer Einschätzung bestätigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...