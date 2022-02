DJ Deutliche Steigerung des Konzerngewinns - Ausschüttungsquote erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 400 Mio.

Präsentation des Jahresabschlusses 2021 der Julius Bär Gruppe . Der den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare IFRS-Konzerngewinn stieg um 55% auf CHF 1'082Mio. und der IFRS-Konzerngewinn pro Aktie (EPS) um 56% auf CHF 5.06. . Der adjustierte Konzerngewinn (ohne M&A-bezogene Positionen) erhöhte sich um 20% auf CHF 1'144 Mio. undder den Aktionären der Julius Bär Gruppe AG zurechenbare adjustierte Konzerngewinn pro Aktie ebenfalls um 20% aufCHF 5.34. . Verwaltete Vermögen (AuM) CHF 482 Mrd., ein Anstieg von 11%, begünstigt durch um 30% erhöhtesNetto-Neugeld von CHF 20 Mrd. (4.5%). . Strukturelles Kostensenkungsprogramm führte zu einer verbesserten adjustierten Cost/Income Ratio von63.8% (2020: 66.4%) trotz eines Rückgangs der Bruttomarge um 6 Basispunkte (Bp) auf 82 Bp. . Die adjustierte Vorsteuermarge verbesserte sich auf 28 Bp (2020: 27 Bp) und die adjustierte Rendite aufdem CET1 Kapital erhöhte sich auf 34% (2020: 32%). . Kapitaleffizientes Geschäftsmodell unterstützte weitere Verbesserung der Kapitalquoten: BIZ CET1Kapitalquote 16.4% (Ende 2020: 14.9%) und BIZ Gesamtkapitalquote 24.0% (Ende 2020: 21.0%), deutlich über denregulatorischen Mindestanforderungen und den eigenen Untergrenzen der Gruppe. . Anvisierte Ausschüttungsquote auf rund 50% des adjustierten Konzerngewinns erhöht; Antrag auf ordentlicheDividende von CHF 2.60 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2021, 49% mehr als für das Vorjahr. . Neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu CHF 400 Mio. . Strategie-Update am 19. Mai 2022.

Philipp Rickenbacher, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe AG, sagte: «Wir freuen uns, dass wird den höchsten Gewinn unserer Geschichte bekanntgeben können: Unser finanzieller Erfolg reflektiert den Mehrwert, den wir mit und für Kunden schaffen. Die starken wiederkehrenden Erträge und die grössere Effizienz unterstreichen die Qualität unserer Ergebnisse. Sie sind die Bestätigung der strategischen Agenda, mit der wir 2020 eine Verlagerung auf nachhaltiges und profitables Wachstum, auf eine Schärfung unseres Leistungsversprechens und eine Beschleunigung unserer Investitionen in Technologie initiiert haben. Die Schaffung von Kapital bleibt robust, und unser Unternehmen nutzt dieses Kapital effizient zum Vorteil unserer Kunden und Aktionäre. Dank des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden gehen wir aus einer Position der Stärke in das letzte Jahr unseres Dreijahres-Strategiezyklus und bereiten uns bereits auf zukünftige Wachstumschancen vor.»

Alternative Performance-Kennzahlen und Überleitungen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zu vergangener und zukünftiger Performance und zur finanziellen Situation, die von IFRS nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM)

-einschliesslich der konsistenten Adjustierung der Ergebnisse für Positionen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Desinvestitionen (M&A) und Steuern auf den jeweiligen Positionen - nützliche Informationen über die finanzielle und operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM verstehen sich als Ergänzung zu den IFRS-Performance-Kennzahlen und nicht als deren Ersatz. Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung und anderen Investorenmitteilungen verwendeten APM sowie Überleitungen zu den am besten übereinstimmenden IFRS-Positionen finden sich im Dokument 'Alternative Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/APM.

AuM um 11% gestiegen, unterstützt durch Märkte und weiter erhöhte Nettozuflüsse

Die verwalteten Vermögen erhöhten sich auf CHF 482 Mrd., was einem Anstieg von CHF 48 Mrd. oder 11% entspricht. Massgebend für diese Zunahme war die deutlich positive Marktentwicklung, die durch starke Netto-Neugeldzuflüsse ergänzt wurde. Die Aufwertung des US-Dollars machte die Auswirkungen eines schwächeren Euros mehr als wett, sodass sich insgesamt ein leicht positiver Währungseffekt auf die verwalteten Vermögen ergab. Die durchschnittlichen monatlichen AuM erhöhten sich um 15% auf CHF 471 Mrd.

Das Netto-Neugeld verbesserte sich um 30% auf CHF 20 Mrd. bei einer Wachstumsrate von 4.5% über das Jahr. Alle Regionen verzeichneten positive Nettozuflüsse mit besonders hohen Beiträgen von Kunden mit Domizil Westeuropa (vor allem Grossbritannien, Irland, Deutschland, Schweiz und Luxemburg), Asien (vor allem Singapur, Japan und Indien), Vereinigte Arabische Emirate und Brasilien.

Einschliesslich der Custody-Vermögen von CHF 80 Mrd. erhöhten sich die gesamthaft verwalteten Kundenvermögen um 11% auf CHF 561 Mrd.

Betriebsertrag stieg um 8% wegen deutlich höheren vermögensabhängigen Kommissionserträgen

Der Betriebsertrag nahm um 8% auf CHF 3'858 Mio. zu, gestützt von deutlich höherem Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Da die durchschnittlichen monatlichen AuM um 15% anstiegen, ging die Bruttomarge auf 82 Bp (2020: 88 Bp) zurück.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verzeichnete einen Zuwachs um 14% auf CHF 2'296 Mio. Dies ist hauptsächlich auf eine deutliche Zunahme bei den Beratungs- und Verwaltungsgebühren zurückzuführen. Diese erhöhten sich um 22% auf CHF 1'644 Mio., was weit mehr ist als der 15%-Anstieg des monatlichen AuM-Durchschnitts. Diese erhebliche Verbesserung spiegelt den Erfolg der anfangs 2020 initiierten strategischen Massnahmen zur Ertragssteigerung wider, die zu einer gesteigerten Durchdringung von höherwertigen Mandatslösungen und einer Verbesserung bei den Anlagefondsgebühren führten. Die Courtagen nahmen in geringerem Mass um 3% auf CHF 839 Mio. zu, da sich die Kundenaktivität nach einem sehr starken ersten Quartal 2021 verlangsamt hatte.

Der Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL* verzeichnete einen Rückgang um 6% auf CHF 884 Mio., nachdem die Marktvolatilität abgenommen und die Kundenaktivität bei Devisen und Edelmetallen nach dem starken ersten Quartal 2021 nachgelassen hatte.

Der Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg um 1% auf CHF 627 Mio., wobei die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr durch den starken Rückgang der US-Zinsen in der ersten Hälfte des Jahres 2020 beeinträchtigt war. Die Zinserträge aus Kundenausleihungen verringerten sich - trotz einer Zunahme der durchschnittlichen Ausleihungen - um CHF 50 Mio. oder 8% auf CHF 602 Mio. Gleichzeitig erhöhte sich jedoch das Ergebnis von weiterbelasteten Negativzinsen und Zinsen auf Einlagen um CHF 78 Mio. auf CHF 31 Mio.: Der Zinsaufwand aus Verpflichtungen gegenüber Kunden fiel um CHF 66 Mio. auf CHF 8 Mio., während der Erfolg von erhaltenen Negativzinsen auf finanziellen Verbindlichkeiten um CHF 12 Mio. auf CHF 39 Mio. stieg. Tiefere US-Zinsen beeinträchtigen zudem den Zinsertrag aus Schuldinstrumenten zu FVOCI**, der um CHF 20 Mio. auf CHF 115 Mio. zurückging.

Der übrige ordentliche Erfolg stieg um 36% auf CHF 52 Mio.

Der Betriebsertrag wurde nur geringfügig durch Kreditrückstellungen von CHF 2 Mio. beeinträchtigt, die unter Wertberichtigungen auf finanziellen Vermögenswerten verbucht wurden (2020: CHF 36 Mio.). Dies verdeutlicht das umsichtige Management der Kreditrisiken durch die Gruppe und die hohe Qualität ihres Kreditgeschäfts.

Weitere Verbesserung der Kosteneffizienz

Der Geschäftsaufwand nach IFRS verzeichnete einen Rückgang um 5% auf CHF 2'599 Mio. Während sich der Personalaufwand um 4% auf CHF 1'661 Mio. erhöhte, ging der Sachaufwand um 4% auf CHF 683 Mio. zurück und die Abschreibungen und Wertverminderungen auf Kundenbeziehungen sanken um 17% auf CHF 58 Mio. Die Abschreibungen und Wertverminderungen auf immateriellen Werten reduzierten sich um 61% auf CHF 102 Mio. Die Abschreibungen auf Liegenschaften und Sachanlagen verminderten sich um 5% auf CHF 96 Mio.

Wie in früheren Jahren umfasst der adjustierte Geschäftsaufwand in der Analyse und Erörterung der Ergebnisse in dieser Medienmitteilung und in der Business Review keine M&A-bezogenen Kosten (2021: CHF 70 Mio., 2020: CHF 269 Mio.). Die M&A-bezogenen Abschreibungen und Wertverminderungen auf Kundenbeziehungen gingen auf CHF 58 Mio. zurück (2020: CHF 70 Mio.). Im Jahr 2021 fielen keine M&A-bezogenen Abschreibungen auf immateriellen Werten an (2020: CHF 197 Mio., vollumfänglich auf eine Goodwill-Abschreibung im Zusammenhang mit der Kairos-Investition der Gruppe zurückzuführen). Die übrigen M&A-bezogenen Kosten gingen auf CHF 12 Mio. zurück (2020: CHF 19 Mio.). Die Überleitungen zu den entsprechenden IFRS-Positionen finden sich im Dokument 'Alternative Performance-Kennzahlen' unter www.juliusbaer.com/ APM.

Der adjustierte Geschäftsaufwand stieg um 2% auf CHF 2'529 Mio. Ohne Rückstellungen und Verluste erhöhte sich der adjustierte Geschäftsaufwand um 3% auf CHF 2'462 Mio.

