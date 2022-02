Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) wird nach Abschluss der Verschmelzung seiner Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery eine Kürzung der Dividende vornehmen. So sollen im Anschluss an die Transaktion künftig 1,11 US-Dollar statt wie bisher 2,08 US-Dollar im Jahr ausgeschüttet werden. Dies wäre eine Kürzung um rund 47 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...