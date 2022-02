DGAP-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

clearvise AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch



02.02.2022 / 08:46 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) clearvise AG führt Barkapitalerhöhung erfolgreich durch Wiesbaden, 2. Februar 2022 - Die clearvise AG (die "Gesellschaft") (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) hat ihre gestern beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 5.740.000 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 2,00 festgelegt. Die Transaktion war überzeichnet. Mit der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von bislang EUR 57.400.000,00 um EUR 5.740.000,00 auf EUR 63.140.000,00 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erhöht. Begleitet wurde die Transaktion durch die M.M.Warburg & CO als Sole Bookrunner. Insgesamt fließt der Gesellschaft damit aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von EUR 11,48 Mio. zu. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll im Zuge der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie für die Finanzierung der Akquisitionen des 90 MWp Solarparks Klettwitz-Nord und des Bürgerwindparks Korbersdorf sowie den Erwerb weiterer Solar- und Windparks zum Ausbau des Portfolios verwendet werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt und werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Hamburg und München einbezogen sowie via Xetra handelbar sein. Kontakt Investor Relations:

