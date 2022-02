2021 sind dem NCSC doppelt so viele Cyberangriffe gemeldet worden wie 2020. Vor allem Meldungen zu Phishing sind deutlich angestiegen. Dagegen geht die Branche jetzt vor.Zürich - 2021 sind dem NCSC doppelt so viele Cyberangriffe gemeldet worden wie 2020. Vor allem Meldungen zu Phishing sind deutlich angestiegen. Dagegen geht die Branche jetzt vor - mit konkreten Handlungsempfehlungen für E-Mail-Anbieter. Phishing-E-Mails sind ein grosses Einfallstor für die zunehmenden Cyber-Attacken, denen Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz ausgesetzt sind.

