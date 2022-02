Bisher gab es an einem 2. Februar 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.02. beträgt -0,16%. Der beste 02.02. fand im Jahr 2012 mit 1,52% statt, der schlechteste 02.02. im Jahr 2009 mit -3,67%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.02. so: 0,00%. 32x Jänner hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2022 lag der Schnitt bei +1,97 Prozent. Mit dem 0,47-Prozent-Minus im Jänner 2022 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre auf +1,90 Prozent verschlechert. Der Jänner rangiert damit unverändert auf Nr. 3 der 12 Monate. Nun folgt der Februar, bei dem wir im Schnitt 2,22 Prozent Plus gesehen haben, Rang 2. In der Jänner-Einzelaktiensicht aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...