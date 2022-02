Martin Foussek, Simpel S.A., nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. 3. April 2017 - Auflage des "Standortfonds Österreich", dem Investmentfonds, der die Wertschöpfung im Land in seiner gesamten Breite abbildet.2. 9. Mai 2017 - dem "go live" von damals "Own Austria" - dem heute grenzüberschreitend als faire Anlagedienstleistung für alle bekannten OWN360.3. März 2020 - als 10.000+ OWN360 Anleger durch Käufe von Anteilsscheinen am Standortfonds Österreich ein Zeichen für den Standort Österreich setzten.4. 2021 - dem Jahr, an dem die Wiener Börse ihren 250. Geburtstag feiert. Ein Jahr, das an die Bedeutung eines funktionierenden Kapitalmarkts erinnert.5. Das Jahr X, in dem die "Teilhabe am ...

