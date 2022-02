Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für Lenzing, senken aber das Kursziel von 135,0 auf 130,0 Euro ab. "Vor dem Hintergrund umfangreicher Produktionserweiterungen, die in diesem Jahr in Betrieb gehen sollen, erwarten wir eine deutliche Umsatzsteigerung, nicht zuletzt dank eines höheren USD, wobei steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie Anlaufkosten der neuen Anlagen die Rentabilität belasten werden. Die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung und die Ankündigung einer Ausschüttung von 4,35 Euro je Aktie für 2021 verdeutlicht die sich verbessernde Verschuldungssituation, auch wenn die Ertragslage in 2022e aufgrund der beschriebenen Kosteninflation nun weniger stark erwartet wird", so die Analysten in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...