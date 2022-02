Es gibt etliche Börsen-"Regeln". Viele davon sind - wohlwollend formuliert - bestenfalls Floskeln. "Buy low and sell high" ist ein typisches Beispiel. Abgekürzt wird daraus BLASH, was im Deutschen das Wortspiel "Blech" erlaubt - und diese "Regel" in meinen Augen treffend zusammenfasst. Andere Regeln sind ebenso sinnlos, was aber oft nicht so offensichtlich ist.

