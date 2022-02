Großer Katzenjammer heute bei allen Standard Lithium-Anteilseignern. Schließlich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 7,37 USD. War das der Anfang vom Ende?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So reicht ein Plus von nur rund rund sechsundzwanzig bis zum 4-Wochen-Hoch. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 9,25 USD gefunden. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf den 200-Tage-Mittelwert bei derzeit 6,80 USD. Demnach gelten für Standard Lithium langfristige Aufwärtstrends. Da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit Abwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...