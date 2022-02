Aktien: Wasserstofftochter soll nicht nur Thyssenkrupp beglücken

Anzeige / Werbung Thyssenkrupp kommt bei seinem Konzernumbau voran. Das langjährige Dax-Mitglied, das nun im MDax notiert, hat nun große Pläne mit der Wasserelektrolyse-Tochter. Es läuft auf einen Börsengang hinaus. Auf der Suche nach frischem Kapital scheint Thyssenkrupp im eigenen Konzern fündig zu werden: Das MDax-Unternehmen plant ein Initial Public Offering (IPO) der Wasserelektrolyse-Tochter Nucera. Dem Konzern zufolge könnte der Börsengang in wenigen Monaten schon anstehen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. "Unsere Vorzugslösung ist, einen Teil des Geschäfts an die Börse zu bringen, gleichzeitig aber Mehrheitseigner zu bleiben, um so von den Wachstumsaussichten des Geschäfts zu profitieren", erklärte Konzern-Chefin Martina Merz. "Eine Entscheidung über einen Börsengang könnte in der ersten Jahreshälfte 2022 fallen." Nucera ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Beteiligt ist neben Thyssenkrupp noch die italienische Firma de Nora. Der Kapitalmarkt bescheinigt Nucera früheren Angaben zufolge gute Wachstumsaussichten. Thyssenkrupp-Aktie vor Kurssprung? Die Aktie von Thyssenkrupp hat sich in den vergangenen Monaten meist seitwärts bewegt, startet nun aber eine leichte Erholung innerhalb dieses Seitwärtstrends. Aktuell wird die 200-Tagelinie (rot) etwas oberhalb von 9 Euro getestet, auch der MACD (Momentum) beginnt, sich allmählich nach oben zu drehen. Enthaltene Werte: US02079K3059,DE0006202005,DE0007500001,US70450Y1038,LU1598757687

