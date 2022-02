DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Der Börsenhandel in China (Kernland und Hongkong) ruht wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

FREITAG: Im chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen.

TAGESTHEMA

Der EZB-Rat dürfte bei seinen Beratungen keine Änderung seiner Geldpolitik beschließen, auch wenn die Inflation im Euroraum im Januar ein weiteres Mal höher ausgefallen ist als von den Analysten der Euroraum-Zentralbanken erwartet. Diese Entwicklung setzt die EZB zusätzlich unter Druck, ihre Annahme zu überprüfen, dass die Inflation in den nächsten beiden Jahren wieder unter 2 Prozent liegen wird. Konkrete Auswirkungen für die geldpolitischen Entscheidungen dürfte das aber kaum haben. Es könnte jedoch leichte Anpassungen in der Kommunikation geben. Volkswirte erwarten, dass der Rat sowohl seine im Dezember getroffenen Beschlüssen zur Gestaltung der Wertpapierkaufprogramme PEPP und APP als auch den Zinsausblick bestätigen wird. Beschlüsse im Hinblick auf die Liquiditätsausstattung der Banken (TLTRO) bzw. die Freistellung vom Einlagenzins der EZB werden ebenfalls nicht erwartet. Angesichts einer hohen Unsicherheit über den Ausblick wird die EZB mindestens bis März abwarten, ehe sie zukunftsweisende Beschlüsse trifft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj Zahl 1Q20/21 Gesamtumsatz 3.048 +16% 21 2.631 Segmentergebnis 640 +31% 21 489 Ergebnis nach Steuern/Dritten 379 +48% 21 256 Ergebnis je Aktie 0,29 +53% 21 0,19 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,37 +32% 21 0,28 Umsatz Automotive 1.347 +17% 21 1.150 Umsatz Industrial Power Control 391 +8% 21 362 Umsatz Power & Sensor Systems 900 +16% 21 779 Umsatz Connected Secure Systems 408 +22% 21 335 Ergebnis Automotive 245 +32% 21 185 Ergebnis Industrial Power Control 73 +20% 21 61 Ergebnis Power & Sensor Systems 253 +28% 21 197 Ergebnis Connected Secure Systems 70 +56% 21 45

Weitere Termine:

06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 4Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 4Q

07:00 FI/Nokia Corp, ausführliches Ergebnis 4Q

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde

07:35 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 4Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 9 Monate

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 4Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate

10:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Telefonkonferenz

11:00 DE/Schaltbau Holding AG, ao HV

12:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 4Q

17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:07 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Bechtle AG, Jahresergebnis

- DE/Washtec AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 50,6 zuvor: 53,0 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,1 1. Veröff.: 53,1 zuvor: 57,0 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 48,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 53,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,4 1. Veröff.: 52,4 zuvor: 53,3 11:00 Erzeugerpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +3,0% gg Vm/+26,3% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+23,7% gg Vj 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,6 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,25% Anleihekäufe PROGNOSE: 895 Mrd GBP zuvor: 895 Mrd GBP - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 260.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq 3. Quartal: -5,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq 3. Quartal: +9,6% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 57,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 60,0 Punkte zuvor: 62,0 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.555,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.534,75 -0,9% E-Mini-Future Nsdq-100 14.788,75 -2,2% Nikkei-225 27.230,34 -1,1% +/- Ticks Bund -Future 168,73 +11 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.613,77 -0,0% DAX-Future 15.618,00 -0,3% XDAX 15.627,17 -0,3% MDAX 34.037,44 +0,9% TecDAX 3.524,05 +0,5% EuroStoxx50 4.222,05 -0,1% Stoxx50 3.804,16 +0,1% Dow-Jones 35.629,33 +0,6% S&P-500-Index 4.589,38 +0,9% Nasdaq-Comp. 14.417,55 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,62 -18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Gewinnmitnahmen an den europäischen Aktienmärkten dürften sich am Donnerstag im Vorfeld der EZB-Sitzung ausweiten. "Wir sehen eine Rückkehr der Flucht in sichere Häfen", sagt ein Marktteilnehmer. Besonders die jüngste Rally-Runde in Wachstumswerten dürfte nun zum Ausstieg genutzt werden, zumal auch am Vorabend das Ergebnis des Facebook-Konzerns Meta enttäuscht habe. Auf die Stimmung drücken auch schwächere US-Index-Futures. Impulse dürften zunächst von der Berichtssaison kommen und dann von der EZB-Sitzung. Erwartet wird, dass diese die lockere Geldpolitik und die rekordniedrigen Leitzinsen bestätigt. "Sollte trotz des Schocks durch die jüngsten Inflationsdaten kein Hinweis auf eine Straffung kommen, dürfte der Euro am Nachmittag unter Druck geraten", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Wenig verändert - Meist gute Unternehmensergebnisse stützten die Stimmung. Gute Im Anschluss an schwache US-Arbeitsmarktdaten ging es am Nachmittag mit den Indizes leicht nach unten. Die Bekanntgabe der deutlich höher als erwartet ausgefallenen europäischen Verbraucherpreise hatte zuvor bereits für einen leichten Dämpfer gesorgt. Anleger warteten danach umso gespannter auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Novartis verloren gut 3 Prozent nach Zahlen im Rahmen der Erwartungen und nachdem das Unternehmen keine Details zum geplanten Verkauf von Sandoz geliefert hatte. Novo Nordisk gewannen 4,4 Prozent, gestützt von guten Zahlen. Vodafone (+3,4%) zeigten sich nach dem Zahlenwerk fest, stützend wirkten auch Spekulationen über den Verkauf des Spanien-Geschäfts. Raiffeisen International (+2,8%) gefiel ebenfalls mit starken Geschäftszahlen. Bei Julius Bär (-5,7%) drückten gestiegene Kosten und ein unter Erwarten ausgefallenen Aktienrückkaufprogramm. Mit Blick auf das Minus von 5,6 Prozent bei Telenor verwies ein Händler auf einen wenig inspirierenden Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Teamviewer haussierten um 16 Prozent nach guten Viertquartalszahlen und Vorlage eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. Positiv las sich auch der Ausblick. Trotz besserer Geschäftszahlen verloren Siltronic 1,1 Prozent. Im Handel war von einer Gegenbewegung auf die jüngste Erholung der Aktie die Rede. Übergeordnet könne der Aktienüberhang belasten nach der gescheiterten Übernahme durch Globalwafers, hieß es. Die Taiwanesen halten mehr als 13 Prozent an Siltronic.

XETRA-NACHBÖRSE

