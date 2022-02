DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Der Börsenhandel in China (Kernland und Hongkong) ruht wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

FREITAG: Im chinesischen Kernland bleiben die Börsen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen.

TAGESTHEMA

T-Mobile US ist im vierten Quartal 2021 einmal mehr gewachsen. Dagegen sank der Gewinn des Mobilfunkbetreibers. Gleichwohl wurden sowohl der eigene Ausblick als auch die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie der Telekom-Tochter stieg nachbörslich um 7,9 Prozent.

Der Nettogewinn sank im Schlussquartal auf 422 Millionen US-Dollar von 750 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 34 Cent. Es übertraf die Schätzungen der Analysten im Factset-Konsens, die mit 13 Cent je Aktie gerechnet hatten.

Der Umsatz kletterte um 2,2 Prozent auf 20,8 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 21,1 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Kerngeschäft (Core Adjusted EBITDA) legte um 3,2 Prozent auf 5,68 Milliarden Dollar zu.

Anfang Januar hatte T-Mobile US bereits einen ersten Einblick in die Entwicklung der Kundenzahlen im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 gegeben. Demnach gewann T-Mobile US im vierten Quartal 844.00 Postpaid-Telefonkunden hinzu und krönte damit ein industrieweit ungewöhnlich starkes Jahr. Das Unternehmen sprach für das Gesamtjahr von den höchsten Postpaid-Nettokunden- und Nettokontenzuwächsen in der Unternehmensgeschichte. Der Postpaid-Nettokundenzuwachs von 5,5 Millionen habe das obere Ende der Jahresprognose übertroffen.

Im laufenden Jahr will T-Mobile netto 5 bis 5,5 Millionen Kunden netto hinzugewinnen. Das bereinigte Core-EBITDA soll 25,6 bis 26,1 Milliarden Dollar erreichen nach knapp 23,6 Milliarden 2021. T-Mobile rechnet mit einem freien Cashflow von 7,1 bis 7,6 Milliarden Dollar, was einer Steigerung um mehr als 30 Prozent im Mittelpunkt der Spanne entspräche.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:01 Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:07 Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

22:15 News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 260.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,4% gg Vq 3. Quartal: -5,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,0% gg Vq 3. Quartal: +9,6% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 57,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 60,0 Punkte zuvor: 62,0 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.532,75 -1,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.780,75 -2,2% Nikkei-225 27.241,31 -1,1% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.707,82 +1,7% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.078,00 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Donnerstag belebt sich das Börsengeschehen in Ostasien und Australien, nachdem einige Handelsplätze aus der Feiertagspause zurückgekehrt sind. "Nachholbedarf" und ein ermutigender Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe treiben den Kospi in Seoul kräftig nach oben. In Tokio und Sydney kommt es nach dem deutlichen Anstieg vom Vortag dagegen zu Gewinnmitnahmen. Den japanischen Aktienmarkt belastet vor allem das Minus der Sony-Aktie von 6,4 Prozent. Das Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar den Gewinn kräftig gesteigert und die Jahresgewinnprognose angehoben, wird aber wegen Lieferengpässen bei Bauteilen voraussichtlich weniger Exemplare seiner Playstation 5 (PS5) verkaufen können als ursprünglich angenommen. Panasonic fallen um fast 7 Prozent, nachdem die Drittquartalszahlen des Unternehmens die Markterwartungen verfehlt haben. Japan Airlines (-2,2%) hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs mit einem Verlust abgeschlossen. In Seoul steigen die Aktien der Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix um 1,1 und 3,7 Prozent. Sie dürften mit Verspätung von den guten Zahlen profitieren, die der US-Wettbewerber AMD am späten Dienstag vorgelegt hat und die erneut die hohe Nachfrage nach Computerchips unterstrichen. Am Vorabend wartete zudem Qualcomm mit starken Ergebnissen auf. Die beiden südkoreanischen Branchenvertreter hatten in der vergangenen Woche selbst beeindruckende Ergebnisse vermeldet.

US-NACHBÖRSE

Meta brachen in Reaktion auf den vermeldeten Gewinneinbruch und die enttäuschende Umsatzprognose um fast 23 Prozent ein. Sollten sich die Verluste im regulären Handel am Donnerstag in ähnlicher Größenordnung bewegen, käme dies der Vernichtung von fast 200 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gleich, rechnen Beobachter vor. Spotify verloren 10,4 Prozent. Im vierten Quartal hatte der Musikstreaminganbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutet der Ausblick auf das erste Quartal auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Qualcomm sanken um gut 3 Prozent. Der Hersteller von Chips für Mobiltelefone hatte zwar mit seinen Zahlen die Analystenschätzungen übertroffen, aber nicht so beeindruckend deutlich wie 24 Stunden zuvor Advanced Micro Devices (AMD). Mit Enttäuschung wurden auch Zahlen und Ausblick des Apple-Zulieferers Qorvo (-6,7%) aufgenommen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.629,33 +0,6% 224,09 -2,0% S&P-500 4.589,38 +0,9% 42,84 -3,7% Nasdaq-Comp. 14.417,55 +0,5% 71,54 -7,9% Nasdaq-100 15.139,74 +0,8% 120,06 -7,2% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 986 Mio 1,01 Mrd Gewinner 1.490 2.513 Verlierer 1.871 931 Unverändert 117 112

Fester - Die Wall Street setzte ihre Aufwärtstendenz den vierten Tag in Folge fort, angetrieben von guten Quartalszahlen, allen voran die der Google-Mutter Alphabet und des Halbleiterherstellers AMD. Schwache ADP-Arbeitsmarktdaten belasteten letztlich nicht. Die Entwicklung dürfte auf den Sonderfaktor Omikron zurückzuführen und damit nur vorübergehend sein, hieß es. Alphabet stiegen um 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut ein rasantes Wachstum vermeldet hatte. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 durchführen wird. Positiv aufgenommen wurden auch Geschäftszahlen und Ausblick des Chipherstellers AMD (+5,2%). Die Aktie des Wettbewerbers Intel stieg um 1,1 Prozent. Paypal brachen um 24,6 Prozent ein. Der Bezahldienstleister verdiente im vierten Quartal 2021 etwas weniger als erwartet und lieferte einen enttäuschenden Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,15 -2,0 1,17 41,6 5 Jahre 1,60 -2,1 1,62 34,0 7 Jahre 1,73 -2,0 1,75 29,3 10 Jahre 1,78 -1,5 1,79 26,5 30 Jahre 2,11 +0,1 2,11 21,5

Am Rentenmarkt stützten die schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten etwas, die Renditen gaben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit einer Woche.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1293 -0,1% 1,1303 1,1278 -0,7% EUR/JPY 129,33 -0,0% 129,37 129,24 -1,2% EUR/GBP 0,8331 +0,0% 0,8328 0,8331 -0,9% GBP/USD 1,3555 -0,2% 1,3576 1,3537 +0,2% USD/JPY 114,53 +0,1% 114,44 114,62 -0,5% USD/KRW 1.206,25 +0,5% 1.200,07 1.203,04 +1,5% USD/CNY 6,3610 0% 6,3610 6,3610 +0,1% USD/CNH 6,3685 +0,1% 6,3593 6,3711 +0,2% USD/HKD 7,7958 -0,0% 7,7959 7,7941 0% AUD/USD 0,7121 -0,2% 0,7134 0,7139 -1,9% NZD/USD 0,6621 -0,2% 0,6632 0,6637 -3,0% Bitcoin BTC/USD 36.886,59 -0,4% 37.044,86 38.343,06 -20,2%

Die Stimmung für den Dollar blieb getrübt. Der Dollar-Index büßte weitere 0,5 Prozent ein. "Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe", sagte Ricardo Evangelista von Activtrades. Zum einen kehre die Risikobereitschaft an den Märkten zurück. Das mache den Dollar als so genannten sicheren Hafen weniger attraktiv. Zudem dämpften Fed-Vertreter seit dem Wochenende die Spekulation um einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im März. Der Euro übersprang nach unerwartet hohen Inflationsdaten für Januar aus der Eurozone die Marke von 1,13 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,69 88,26 -0,6% -0,57 +17,1% Brent/ICE 89,02 89,47 -0,5% -0,45 +15,2%

