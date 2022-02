AT&S konnte den Umsatz in den ersten drei Quartalen 2021/22 um 30 Prozent auf 1.147 Mio. Euro steigern, die zusätzlichen Kapazitäten in Chongqing für ABF-Substrate seien dabei der größte Treiber für das Wachstum gewesen, teilt AT&S mit. Das EBITDA erhöhte sich ebenso um 30 Prozent auf 244 Mio. Euro. Während die Umsatzsteigerung das Ergebnis positiv beeinflusste, wirkten sich die Anlaufkosten in Chongqing und Kulim sowie höhere Material-, Transport- und Energiekosten negativ auf das Ergebnis aus. Wechselkursschwankungen beim US-Dollar und Chinesischen Renminbi hatten einen negativen Einfluss auf die Ergebnisentwicklung in Höhe von 30 Mio. Prozent. Ohne diese Schwankungen hätte das Wachstum bei 47 Prozent gelegen. Die EBITDA-Marge lag bei 21,3 Prozent (um Anlaufkosten ...

