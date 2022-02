Was war das gestern für ein Tag! Der Göppinger Fernwartungsspezialist Teamviewer hat ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt und damit die Börsen in Freudentaumel versetzt. Denn nachdem das Unternehmen bekannt gab, rund 300 Millionen Euro der freien Liquidität in Höhe von 550 Millionen Euro für Aktienrückkäufe zu nutzen, schoss der Kurs regelrecht nach oben. Experten sind sich sogar sicher, dass das erst der Anfang ist…

Denn gleich mehrere Banken und Analysehäuser haben gestern ihre Einschätzung zu dem Software-Spezialisten angepasst. Insgesamt gab es gestern gleich sechs Neu-Einschätzungen zur Aktie, wobei alle (!) Experten eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Das durchschnittliche Kursziel dieser Analysen liegt bei ...

