Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Weitere Zugewinne gab es gestern für die heimische Börse, der ATX konnte den Handel mit einem Zuwachs von 0,9% beenden. Beherrschendes Thema war gestern die Inflation in der Eurozone, die mit einem Anstieg von 5,1% deutlich kräftiger ausfiel als erwartet, zwar war nach dem unerwartet starken Wert in Deutschland bereits ein etwas höherer Wert erwartet worden, aber nicht in diesem Ausmaß. Auch in Österreich stieg die Inflation laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria um 5,1%, was den höchsten Wert seit November 1984 bedeutet, ausschlaggebend dafür waren starke Anstiege bei Strom, Gas und Treibstoff. Mit Spannung wird nun auf die heutige Sitzung der EZB gewartet, denn diese Teuerung setzt die ...

