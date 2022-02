Der niederländische Finanzdienstleister ING Group (ISIN: NL0011821202) will eine Schlussdividende in Höhe von 0,41 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 9. Mai 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 27. April 2022. Die Hauptversammlung findet am 25. April 2022 statt. Im Oktober 2021 wurde bereits eine Zwischendividende von 0,21 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...