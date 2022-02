Der finnische Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681) will nach der Hauptversammlung 2022 wieder eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Es ist eine Dividende in Höhe von 0,08 Euro geplant, die in vier vierteljährlichen Tranchen ausgeschüttet werden soll. Die Hauptversammlung findet am 5. April 2022 statt. Zuletzt wurde im August 2019 eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet (0,05 Euro). ...

