Frequentis hat heute überraschend vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, die über den Schätzungen von Raiffeisen Research und den Konsenserwartungen lagen. In einer Kurzmitteilung meinen die Raiffeisen-Experten: "Dank der guten Geschäftsentwicklung der drei zu Beginn des Jahres 2021 von L3 Harris Übernommenen Unternehmen und profitabler Projektabwicklungen stieg der Umsatz auf EUR 330 Mio., ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr und EUR 9 Mio. über unseren Erwartungen von EUR 321 Mio. Der Auftragseingang stieg auf mehr als EUR 330 Mio., welche aber die einzige Kennzahl in der Veröffentlichung war, die nicht über unseren Prognosen zu liegen kam, sondern unserer Schätzung ziemlich genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...