Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff setzt ihren Weg zurück zur Normalität weiter fort. Nachdem die Rechtsstreitigkeiten um den Bilanzskandal im Januar endgültig ausgeräumt wurden, konzentriert sich das Unternehmen wieder auf das operative Geschäft und da gibt es heute großartige Schlagzeilen. Denn die Unternehmenstochter Pepkor 130 Bekleidungsgeschäfte der Grupo Avenida in Brasilien übernommen.

Nachdem Steinhoff über seine Töchter bislang vor allem in Europa den Markt eroberte, soll nun also der Eintritt in den süd- und lateinamerikanischen Markt gelingen. An der Börse kommt diese Expansionsstrategie jedenfalls gut an. Die Aktie legt zur Stunde rund zwei Prozent zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...