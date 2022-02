Das kanadische Lithiumunternehmen Standard Lithium sieht sich heute einer neuerlichen Shortseller-Attacke gegenüber. Das Analysehaus Hindenburg Research hat Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass die Lithium-Produktion in Süd-Arkansas bei Weitem nicht gut laufe, wie Standard Lithium behauptet. Die Aktie geht seitdem in den freien Fall über. Aktuell verliert der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate rund 17 Prozent!

Doch Standard Lithium sah sich schon einmal mit einer solchen Attacke konfrontiert. Im Herbst machte der Shortseller Blue Orca Capital "Jagd" auf Standard Lithium. Damals ging es ebenfalls um die Lithium-Produktion in Süd-Arkansas, allerdings konnte Standard Lithium diese Vorwürfe seinerzeit entkräften. Sollte das auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...