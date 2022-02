Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -1,05% auf 32,14, davor 6 Tage im Plus (5,45% Zuwachs von 30,8 auf 32,48), Porr 0% auf 12,78, davor 4 Tage im Plus (3,06% Zuwachs von 12,4 auf 12,78), S Immo -1,73% auf 22,75, davor 4 Tage im Plus (4,99% Zuwachs von 22,05 auf 23,15), ATX Prime -0,54% auf 1962,27, davor 3 Tage im Plus (2,65% Zuwachs von 1921,98 auf 1972,91), ATX TR -0,58% auf 7962,24, davor 3 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 7800,96 auf 8008,67), VIG 0% auf 26,4, davor 3 Tage im Plus (3,53% Zuwachs von 25,5 auf 26,4), Andritz -2,15% auf 47,34, davor 3 Tage im Plus (5,31% Zuwachs von 45,94 auf 48,38), Telekom Austria -0,25% auf 7,86, davor 3 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 7,58 auf 7,88), Strabag -0,39% auf 38,8, davor 3 Tage im Plus (3,18% Zuwachs von 37,75 auf 38,95), ATX ...

