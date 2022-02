… Und täglich grüßt das Murmeltier. So oder so ähnlich fühlen sich heute vermutlich die Aktionäre von Standard Lithium. Denn nachdem das Unternehmen schon im Herbst Opfer einer Shortseller-Attacke war, schießt heute das nächste Analysehaus gegen den Lithium-Produzenten. So hat Hindenburg Research Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, dass Standard Lithium in seinen Veröffentlichungen widerrechtlich keine Angaben zum Pilotprojekt in Arkansas macht…

An der Börse sorgt diese Meldung geradezu für ein Erdbeben. So verliert die Aktie heute rund 17 Prozent und fällt wieder in den Bereich der 5-Euro-Marke. Das Ganze erinnert stark an die Vorkommnisse im Herbst, als der Shortseller Blue Orca Capital ebenfalls Meldungen zu Standard Lithium ...

