Aktien: Geschäftsfeld oder Rohrkrepierer: Biontech will expandieren

Anzeige / Werbung Für immer mehr Altersgruppen beantragen Pfizer und Biontech die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff. Eltern sind allerdings bei den Kleinsten besorgt, doch der Konzern hofft auf ein weiteres Milliardengeschäft. Nur 3 von 10 Eltern von Kindern unter 5 Jahren geben an, dass sie ihr Kind sofort impfen lassen werden, sobald ein COVID-19-Impfstoff für ihre Altersgruppe zugelassen ist. Dies geht aus neuen Umfrageergebnissen hervor, die diesen Monat von KFF, einer Denkfabrik für das Gesundheitswesen, veröffentlicht wurden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Bereitschaft der Eltern, ihre älteren Kinder impfen zu lassen, ist größer: Nur 33 % der Eltern von 5- bis 11-Jährigen geben an, dass ihr Kind mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten hat, das sind allerdings mehr als 16 % im November, während 61 % der Eltern von 12- bis 17-Jährigen angaben, dass ihr Kind mindestens eine Impfung erhalten hat, im Vergleich zu knapp 50 % im November. Diese Woche beantragten Pfizer und Biontech bei den Bundesbehörden die Zulassung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer für Kinder ab 6 Monaten. Die ersten Impfungen könnten bis Ende Februar erfolgen. Der Impfstoff von Pfizer ist derzeit für 5- bis 11-Jährige erhältlich, und zwar in einer Dosierung, die ein Drittel dessen beträgt, was Menschen ab 12 Jahren erhalten. Dennoch geben viele Eltern an, dass sie über die Sicherheit der Coronavirus-Impfstoffe besorgt sind. Biontech erwartet auch für 2022 Umsatz aus Corona-Vakzim von bis zu 17 Mrd. Euro. Der Marktanteil des Impfstoffes liegt heute schätzungsweise bei 74 Prozent in den USA belaufen und bei 80 Prozent in Europa. Biontech-Aktie scheitert am Widerstand Die Aktie von Biontech ist seit Anfang August kräftig um mehr als 60 Prozent gefallen, allerdings hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen stabilisiert, auch der MACD (Momentum) dreht nach oben. Allerdings ist der Titel am Widerstand bei rund 180 Dollar gescheitert und fällt zurück. Das Gap (s. Ellipse) konnte somit auch nicht überwunden werden. Die Stabilisierung setzt sich fort. Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

