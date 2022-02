Den heutigen Handelstag beginnt CureVac mit einem kräftigen Anstieg. Die Aktie schießt nämlich um rund sechs Prozent nach oben. Damit verteuert sich das Papier auf nun 16,80 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 14,62 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

