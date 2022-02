Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die heimische Börse musste gestern nachgeben, das Minus fiel für den ATX aber mit 0,6% geringer aus als an den großen europäischen Börsen. Auch in Wien reagierten die Sorgen um eine mögliche Zinsanhebung noch in diesem Jahr, ansonsten bestimmten weitgehend Unternehmensergebnisse das Geschehen. AT&S präsentierte Quartalszahlen, die die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich übertroffen haben, zudem erhöhte der Leiterplattenhersteller erneut die Prognose für das Gesamtjahr, die Aktie reagierte auf diese Nachrichten mit einem Anstieg von 6,8%. OMV hingegen musste nach der Ergebnispräsentation um 2,5% nachgeben, die Ergebnisse für das vierte ...

