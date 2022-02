Die Europäische Zentralbank hat gestern das Offensichtliche ausgesprochen und die Garantie dafür, dass es in diesem Jahr keine Zinserhöhung geben wird, zurückgezogen. Das ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geldpolitik der Eurozone. Nach der negativen Reaktion des Deutschen Aktienindex darauf wird der Index heute durch überraschend positive Nachrichten vom Onlinehändler Amazon vorerst wieder aufgefangen. Was den Euro angeht, könnte die Gemeinschaftswährung damit Ende Januar ihren Tiefpunkt gegenüber ...

