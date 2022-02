DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Im chinesischen Kernland ruhte der Handel zum Abschluss der "Goldenen Woche" mit den Neujahrsfeierlichkeiten letztmals.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.467,00 -0,0% -6,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.565,50 +0,5% -10,8% Euro-Stoxx-50 4.090,13 -1,2% -4,9% Stoxx-50 3.702,34 -0,9% -3,0% DAX 15.154,03 -1,4% -4,6% FTSE 7.528,65 -0,0% +2,0% CAC 6.946,24 -0,8% -2,9% Nikkei-225 27.439,99 +0,7% -4,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 166,58% -0,32 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,17 +0,03 +0,35 US-Rendite 10 J. 1,82 -0,02 +0,31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,13 90,27 +2,1% 1,86 +23,0% Brent/ICE 92,80 91,11 +1,9% 1,69 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.811,15 1.805,36 +0,3% +5,79 -1,0% Silber (Spot) 22,50 22,44 +0,3% +0,06 -3,5% Platin (Spot) 1.024,00 1.036,31 -1,2% -12,31 +5,5% Kupfer-Future 4,47 4,47 +0,1% +0,00 +0,3%

Auslöser für den jüngsten Preisanstieg sei ein Kälteeinbruch in Texas, der Sorgen vor Produktionsausfällen im größten US-Schieferölvorkommen Permian Becken schüre. Vor einem Jahr sei es aufgrund einer Kältewelle zu massiven Beeinträchtigungen der dortigen Ölproduktion gekommen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Absturz des Vortages drohen an der Wall Street weitere Verluste am Freitag. Allerdings deutet der Aktienterminmarkt bei der technologielastigen Nasdaq, die am Vortag die Talfahrt angeführt hatte, leichte Aufschläge an, die aber im Handel nur als mögliche Stabilisierung charakterisiert werden. Gestützt wird der Technologiesektor von Amazon, Snap und Pinterest. Alle drei Unternehmen haben überzeugende Geschäftsausweise vorgelegt - die Titel steigen vorbörslich um 11,9 bzw. 46,3 und 15,6 Prozent. Am Donnerstag hatten die Geschäftsausweise der Technologiegrößen Meta (Facebook) und Spotify noch verschreckt und die Talfahrt des Gesamtmarktes eingeläutet. Trotz der eigentlich gefallenen Würfel in der mittelfristigen US-Geldpolitik verlieren Wirtschaftsdaten nicht in Gänze an Bedeutung, wie der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch gezeigt hat. Doch seit die US-Notenbank die Inflation in den Mittelpunkt ihres Handels gerückt und den Weg zu höheren Zinsen praktisch vorgezeichnet hat, geraten Konjunkturdaten etwas in den Hintergrund. Beim offiziellen US-Abeitsmarktbericht erwarten Händler den schwächsten Stellenaufbau seit über einem Jahr. Das liege aber auch daran, dass sich die USA Richtung Vollbeschäftigung bewegten, heißt es. Dieser Umstand untermauere die Notwendigkeit höherer Leitzinsen.

Unity Software verteuern sich um 11,3 Prozent. Der Entwickler von Videospiel-Software hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und die Umsatzprognose angehoben. Gopro rücken um 5,5 Prozent vor. Der Kamerahersteller verdiente mehr als erwartet.

Clorox brechen nach schwachen Geschäftszahlen um 12,3 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +150.000 gg Vm zuvor: +199.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,9% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,50% gg Vm zuvor: +0,61% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte notieren bereits den dritten Tag im Folge im Minus. Richtiger Verkaufsdruck kam allerdings erst am Donnerstagnachmittag mit der falkenhaften EZB auf. Der steigende Euro wird an der Börse teils negativ gesehen, da die Unternehmen auf dem Weltmarkt damit teurer ihre Waren und Dienstleistungen anbieten müssen. Aber auch die Kurskapriolen an der Wall Street dürften einigen Investoren Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Als einziger Sektor notieren die Öl- und Gaswerte mit 1,5 Prozent im Plus. Die Ölpreise kennen auf dem Weg nach oben derzeit kaum ein Halten. Brent ist so teuer wie seit sieben Jahren nicht mehr. Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen halten sich Talanx mit einem Minus von 1,2 Prozent einigermaßen wacker. Wie viele andere Banken zuvor hat auch die Intesa Sanpaolo die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Nach Aufschlägen zur Eröffnung fallen Intesa nun aber um 1,8 Prozent zurück, auch weil die Renditeaufschläge italienischer Anleihen gegenüber Bundesanleihen wieder zunehmen. Die Geschäftszahlen von Vinci sind ebenfalls über den Erwartungen ausgefallen. Der Kurs gewinnt 0,2 Prozent. Sanofi notieren knapp im Minus Prozent. Der Pharmakonzern hat die Gewinnschätzungen leicht übertroffen. Bei Enel überschattet laut Citi der starke Anstieg der Verschuldung die Geschäftszahlen. Der Kurs fällt um 2,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1473 +0,3% 1,1465 1,1447 +0,9% EUR/JPY 131,78 +0,2% 131,86 131,48 +0,7% EUR/CHF 1,0593 +0,6% 1,0557 1,0512 +2,1% EUR/GBP 0,8453 +0,5% 0,8440 0,8407 +0,6% USD/JPY 114,85 -0,1% 115,01 114,83 -0,2% GBP/USD 1,3572 -0,2% 1,3586 1,3617 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3593 +0,1% 6,3574 6,3540 +0,1% Bitcoin BTC/USD 37.974,51 +2,9% 37.882,86 36.863,60 -17,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die heftigen Kursverluste der US-Börsen vom Vortag perlten an den Märkten der Region ab. Dabei halfen auch nachbörslich in den USA von Amazon vorgelegte starke Geschäftszahlen. Mit Ausnahme der Börsen im chinesischen Kernland und Taiwan waren alle Handelsplätze aus der Feiertagspause zum Mondneujahr zurück. Steil nach oben ging es mit den Kursen in Hongkong. Hier hatte sich in der Feiertagspause Nachholpotenzial aufgebaut. Im Internetsektor verbesserten sich Alibaba um 4,8 Prozent. Die Aktie dürfte auch positive Impulse von Amazon erhalten haben. Meituan stiegen um 2,8 Prozent und Tencent um 1,2 Prozent. Zu den Favoriten in der gesamten Region gehörten Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Marktzinsen nach der neuerlichen Zinserhöhung in Großbritannien und falkenhaften EZB-Äußerungen. Gesucht waren ferner die Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos, die starke Absatzzahlen vermeldet hatten. Ein leicht schwächerer Yen gab dem japanischen Aktienmarkt Rückenwind. Kräftig im Plus lagen Aktien der Videospielbranche: Konami Holdings legten um 12 Prozent zu, Koei Tecmo Holdings um 5 Prozent und Nintendo um 3,6 Prozent. Stark gesucht waren ferner Aktien des Transportsektors. Kawasaki Kisen Kaisha erholten sich um 9,6 Prozent, nachdem schwache Zahlen und ein enttäuschender Ausblick der Reederei den Kurs am Donnerstag um 14 Prozent gedrückt hatten. Nippon Yusen K.K. verbesserten sich um 6,2 Prozent und Japan Airport Terminal um 7,4 Prozent. Auch in Südkorea stützten die nachbörslichen Kursgewinne von Amazon. Angeführt wurde der Markt indessen von Aktien des Reise- und Energiesektors.

CREDIT

Die Zunahme der Spreads beschleunigt sich seit der EZB-Sitzung. Da nun das Ende der Anleihenkäufe droht, wird die Risikolage laut Händlern neu eingeschätzt und führt zu Positionsveränderungen. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte sich in der Pressekonferenz am Donnerstag vergleichsweise falkenhaft gezeigt, für viele Marktteilnehmer überraschend. Wenn die EZB wie nun erwartet noch in diesem Jahr die Leitzinsen anhebt, müsste sie laut ihren Ablaufplänen zuvor die Anleihenkäufe beenden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Rechtsstreit zwischen Teradata und SAP könnte weitergehen - Magazin

Der seit acht Jahren laufende Urheberrechtsstreit zwischen dem US-Softwareanbieter Teradata und SAP könnte in eine neue Runde gehen. Teradata hat laut einem Bericht des Spiegel Berufung gegen das Urteil eines US-Bezirksgerichts von November 2021 eingelegt.

Hawesko steigert EBIT überproportional zum Umsatz dank E-Commerce

Hawesko hat 2021 den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und dabei insbesondere von der gestiegenen Nachfrage im margenstarken E-Commerce-Geschäft und dem Gewinn von Neukunden profitiert. Für das erste Quartal rechnet die Hamburger Weinhandelsgruppe mit einem leichten Umsatzrückgang, da die pandemische Situation langsam auslaufe.

K+S sieht EBITDA und freien Cashflow 2021 deutlich über Prognose

