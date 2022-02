Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2646, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - sorry wegen der diesmal schlechteren Tonqualität - ATX-Gewichtungen der 4 ATXFive-Kandidaten per 1.2: Bawag: 7,08 %RBI: 6,70 %voestalpine: 6, 08 %Wienerberger: 6,00 %Bawag und RBI müssen im Schnitt der letzten 5 Handelstge im Februar um 0,5 Prozentpunkte mehr haben als voestalpine und Wienerberger. Oder nur einer davon. Per 1.2. wäre das der Fall gewesen - Valneva, Bei etwas mehr als 100 Mio. Aktien verfügt das Unternehmen derzeit über rund 3,5 Euro Cash je Aktie, das ist für einen F&E-Wert stark und ca. 1/4 bis 1/5 der Market Cap.Valneva ( Akt. Indikation: 14,87 /14,92, 1,33%) - Diana ...

